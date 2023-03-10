В "ЛНР" приговорили к лишению свободы трех граждан Украины по обвинению в "совершении военных преступлений". В частности, 13 лет дали украинскому правозащитнику и основателю "Громадського радио" Максиму Буткевичу, который летом попал в плен.

Его обвинили "в жестоком обращении с гражданскими, использовании запрещенных методов войны и покушении на убийство двух и более человек".

Еще более внушительные сроки получили украинцы Виктор Похозей и Владислав Шель.

РФ утверждает, что летом прошлого года, находясь в Северодонецке, Буткевич выстрелил из противотанкового гранатомета по подъезду жилого дома, где в этот момент находились двое мирных жителей - якобы "с целью их убийства и причинения ущерба имуществу".

До войны Буткевич был координатором и соучредителем проекта "Без Кордонів", а весной 2022 года ушел на фронт. 24 июня попал в плен возле поселка Мирная Долина в Луганской области.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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