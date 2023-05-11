Адвокат бывшего главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева Руслан Волынец подтвердил, что он написал заявление в Офис президента с просьбой включить его в список на обмен с Россией.

Причиной называется состояние здоровья.

"Прокуроры способствовали, чтобы врачи его осматривали, все всё понимают. Не нужно придумывать болезни, как повод скрыться из тюрьмы – это все объективные вещи. Вопрос только в состоянии здоровья: постоянное его ухудшение и отсутствие возможности адекватного лечения. Именно это побудило к такому факту, учитывая, что нет возможности других вариантов выйти", – сказал Руслан Волынец.

По словам Волынца, ответа на просьбу об обмене от официальных органов власти нет.

При этом, если обмен состоится, адвокаты собираются продолжать доказывать невиновность Богуслаева по делу.

Напомним, в Украине Богуслаеву инкриминируют пособничество государству агрессору, коллаборационную деятельность, содействие деятельности террористической организации и, с недавних пор, противодействие ВСУ. Сейчас он находится в СИЗО, все обвинения отвергает.

Президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева задержали в октябре прошлого года.

У Богуслаева дома прошел обыск, во время которого выбили двери. После чего главу предприятия задержали и отправили в Киев.

Ранее глава СБУ Василий Малюк допустил обмен арестованного экс-президента "Мотор Сичи" Вячеслава Богуслаева. Для этого Богуслаев должен дать "все показания".