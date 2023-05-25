Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 25 мая.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал обмен, в результате которого вернули 106 украинских военнослужащих, воевавших на Бахмутском направлении, из которых 96 солдат и сержантов. Рассказал о встрече с министром обороны Швеции и о новом пакете военной помощи от Финляндии. Сообщил, что еще на год продолжен беспошлинный экспорт украинской продукции в ЕС. Выразил уверенность, что ограничения, которые вводят отдельные правительства, удастся преодолеть.

Ранее мы писали, что заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд ответила на вопрос, чего может ожидать Украина от предстоящего саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Она заверила, что Альянс намерен более четко выразить Киеву свою поддержку.

Тем временем глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США и другие страны контактной группы по поддержке Украины за время существования этого объединения обязались выделить Киеву военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.

Война в Украине идет уже 456-й день. Мы следим за новостями 25 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 455-го дня войны. Из сводок Генштаба пропала формулировка о боях внутри Бахмута. Хотя замминистра обороны Анна Маляр вновь заявляет, что украинские силы удерживают район около памятника самолёту. Морскими дронами был атакован самый современный на сегодняшний день разведывательный корабль в составе российского флота "Иван Хурс". А куратор "Вагнера" Пригожин дал интервью, где снова рассказал много "зрады", допустив даже революцию в РФ.

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Олеся Медведева в своем блоге также подводит итоги дня.