Перед саммитом Вильнюс превратили в крепость, защищенную современным вооружением. Шестнадцать стран-членов НАТО прислали около тысячи военных, боевую авиацию и современную технику для охраны предстоящего саммита Альянса.

Об этом сообщает Reuters.

Как пишет издание, Германия развернула 12 пусковых установок Patriot, которые используются для перехвата баллистических, крылатых ракет или военных самолетов.

В свою очередь Испания выделила для саммита систему ПВО NASAMS, а Франция отправляет гаубицы Caesar.

Франция, Финляндия и Дания размещают военные самолеты в Литве, в то же время Великобритания и Франция поставляют средства борьбы с БПЛА.

Кроме того, Польша и Германия прислали усиленные вертолетами силы специальных операций.

Литва втрое увеличила количество пограничников на белорусской и российской границах, к ним присоединились офицеры из Латвии и Польши. Обе страны направили полицию для патрулирования Вильнюса.

"Мы готовимся к различным провокациям", – сказал глава погранслужбы Рустамас Любаевас. Он добавил, что опасается волн мигрантов, нарушений границы или появления военной техники без объяснения причин.

Ранее постпред США в НАТО Джулианна Смит заявила, что итоговое коммюнике стран НАТО после саммита в Вильнюсе затронет тезис о возможном вступлении Украины в Североатлантический Альянс. По ее словам, в итоговом коммюнике "найдет отражение наша оценка стремления Украины присоединиться к Альянсу".

Также мы анализировали, что принесет Украине саммит в Вильнюсе и приедет ли на него Зеленский.