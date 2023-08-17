В Украине передислоцируют летчиков и авиацию, которая наносит удары дальнобойными ракетами, из-за участившихся российских обстрелов по объектам на Западной Украине.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Целью ракетных ударов РФ в последнее время были авиабазы, взлетно-посадочные полосы, центр подготовки пилотов и флот бомбардировщиков, которые запускали Storm Shadow и Scalp.

Из-за этого украинские пилоты вынуждены постоянно курсировать между десяткам авиабаз и коммерческими аэропортами.

Напомним, Воздушные силы Украины переделали больше десятка советских Су-24 для запуска западных ракет, пишет Bild.

По данным The Washington Post, первые украинские пилоты закончат обучение управлению истребителями F-16 не раньше следующего лета.

Война в Украине идет уже 540-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне вчера ночью нанесли новый удар по дунайскому порту Рени - было две волны атак "Шахидами". 13 дронов были сбиты, но неустановленное их число попало в складские помещения и зернохранилища. Взрывы в Рени были видны из Румынии.

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