Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел Ставку верховного главнокомандующего по энергетике и ее защите.

Об этом Зеленский написал в своем телеграм-канале.

По словам президента, на заседании обсуждали восстановление объектов после обстрелов и защиту от новых ударов.

Напомним, накануне британское издание The Times обвинило украинские власти в коррупции и провале программы защиты объектов энергетики от ракетных атак.

Ранее после массированной воздушной атаки РФ 17 ноября в "Гринпис" заявили, что энергосистема Украины на грани катастрофы.

Мы рассказывали в отдельном материале, что происходит с украинской энергетикой после массированной атаки.

Война в Украине идет 1006-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска имели определенные успехи в Курской области. В свою очередь агентство Reuters писало, что РФ удалось отбить 40% из удерживаемых Украиной территорий под Курском. В украинском Генштабе заявили, что войска Северной Кореи уже участвовали в боях с ВСУ в Курской области. Также в ЦПД сообщили, что на стороне РФ воюют северокорейские пехотинцы и минометные расчеты.

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