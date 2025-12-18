Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что российский ракетный комплекс "Орешник" находится в Беларуси со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство.

Об этом белорусский лидер сообщил сегодня в своем послании народу и парламенту.

По его словам, первые позиции для доставленного из РФ "Орешинка" уже оборудованы.

Лукашенко отметил, что в случае агрессии против Белоруссии на помощь прибудут несколько десятков тысяч российских военнослужащих.



"Белоруссия и Россия реализуют комплекс мер стратегического сдерживания для обороны… Речь про тактическое ядерное оружие, развертывание в республике региональной группировки войск, которая в случае обострения конфликта, немедленно с запада РФ вторым эшелоном включается в военную борьбу", - заявил политик.

По подсчетам издания Telegraf, из Беларуси в Киев "Орешник" долетит через 1 мин 51 сек. Время полета ракеты в Вильнюс – примерно 1 минута 4 секунды. Кроме того, до Ровно она может долететь ориентировочно за 1 мин 40 сек, до Луцка – за 1 мин 44 сек. До Львова - почти 2,5 минуты. Столько же до Варшавы и Латвии, чуть дольше - до Эстонии.

При этом эксперты считают, что "Орешник" в Беларуси в первую очередь размещен РФ как инструмент воздействия на страны Европы. Подлетное время до столиц крупнейших европейских государств также очень короткое и у систем ПВО/ПРО может не хватить времени для реагирования.

Примечательно, что новость о размещении Орешника в Беларуси Лукашенко озвучил сегодня - как раз в день, когда в ЕС обсуждают репарационный кредит Украине.

Напомним, вчера президент РФ Владимир Путин говорил, что в РФ "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года.