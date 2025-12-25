Задолго до войны в Украине президент РФ Владимир Путин предупреждал власти США, что Москва будет противодействовать вступлению Украины в НАТО, в том числе через отделение от Киева тех регионов, где выступают против Альянса.

Об этом свидетельствуют стенограммы разговоров Путина и президента США Джорджа Буша-младшего в июне 2001 года в Словении и позднее, вплоть до 2008 года, опубликованные Архивом национальной безопасности США.

Касаясь темы возможного вступления Украины в НАТО, Путин говорил, что это вызовет крупный конфликт с Западом: "Я хотел бы подчеркнуть: присоединение к НАТО такой страны, как Украина, создаст в долгосрочной перспективе поле конфликта для вас и для нас, долгосрочную конфронтацию. Это создает угрозу размещения военных баз и новых военных систем в непосредственной близости от России. Это порождает неопределенности и угрозы для нас. Опираясь на антинатовские силы в Украине, Россия была бы вынуждена постоянно работать над тем, чтобы лишить НАТО возможности расширения".

Путин также ставил под сомнение устойчивость украинского государства в случае движения к НАТО: "Украина - очень сложное государство. Это не нация, сформированная естественным образом. Это искусственная страна, созданная еще в советские времена".

По его словам, Украина "населена людьми с очень разными взглядами", а вопрос членства в НАТО способен привести к внутреннему расколу.

"Учитывая расхождение взглядов разных частей населения по вопросу членства в НАТО, страна может просто развалиться", - заявлял Путин.

Отдельно он ссылался на общественное мнение внутри Украины: "НАТО воспринимается значительной частью украинского населения как враждебная организация" и "70% населения выступают против НАТО". При этом он призывал "в любом случае дождаться, пока большинство населения выскажется за это, а затем позволить им вступить, а не наоборот".

В упомянутых разговорах Путин называл неслыханным согласие Москвы на распад СССР.

"Что же на самом деле произошло? Советская добрая воля изменила мир. Россия добровольно отказалась от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно!" - говорил он, упоминая Украину, Казахстан и Кавказ как территории, от которых Россия, по его словам, отказалась решением партийных руководителей.

Кроме того, в стенограммах 2001 года зафиксировано, что Путин допускал возможность сближения России с НАТО. Он заявлял, что РФ "чувствует себя исключённой" из-за расширения Альянса, напоминал о заявке СССР на вступление в НАТО в 1954 году и утверждал, что причины отказа того времени больше не актуальны.

"Россия - европейская и многонациональная страна, как и Соединенные Штаты. Возможно, Россия могла бы быть союзником", - говорил Путин на закрытой встрече с Бушем.

