На первой встрече с президентом США Ельцин назвал Украину главным дестабилизирующим Россию фактором - АНБ
Первый президент России Борис Ельцин в начале 1990-х годов называл Украину "главным дестабилизирующим фактором".
Его слова приведены в рассекреченных в США документов, выдержки из которых публикует сайт Архива национальной безопасности США.
Фраза Ельцина встречается в стенограмме двух его первых встреч с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году.
"Не для записи, наш главный дестабилизирующий фактор - Украина", - сказал Ельцин Бушу на встрече в Кэмп-Дэвиде.
Он пояснил, что речь идет о присутствии на территории этой страны 11 миллионов этнических русских и давлении, которое оказывают украинские националисты на занимавшего в те годы пост президента Украины Леонида Кравчука. При этом российский лидер заявил о хороших отношениях с Украиной и Кравчуком.
Ельцин заверил коллегу, что у России нет "имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран".
Также в рассекреченных документах приводятся выдержки из беседы Буша и первого заместителя премьер-министра РФ Егора Гайдара.
По словам Гайдара, на урегулирование отношений между Москвой и Киевом уйдет "много времени".
Политик упоминал напряженность между восточной и западной частями страны, а также проблемы с использованием русского языка в Украине.
Также Гайдар выражал уверенность, что "югославского сценария в российско-украинских отношениях не случится".
На сайте отмечается, что рассекреченные документы станут частью готовящегося к выпуску сборника о российско-американских отношениях в 1990-х годах.
Как мы писали, летом в Баку на 77-м году жизни скончался один из ближайших соратников Бориса Ельцина, экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис.
А в мае не стало Леонида Кравчука, которого упоминал Бушу Ельцин.