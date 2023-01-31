Первый президент России Борис Ельцин в начале 1990-х годов называл Украину "главным дестабилизирующим фактором".

Его слова приведены в рассекреченных в США документов, выдержки из которых публикует сайт Архива национальной безопасности США.

Фраза Ельцина встречается в стенограмме двух его первых встреч с президентом США Джорджем Бушем-старшим в 1992 году.

"Не для записи, наш главный дестабилизирующий фактор - Украина", - сказал Ельцин Бушу на встрече в Кэмп-Дэвиде.

Он пояснил, что речь идет о присутствии на территории этой страны 11 миллионов этнических русских и давлении, которое оказывают украинские националисты на занимавшего в те годы пост президента Украины Леонида Кравчука. При этом российский лидер заявил о хороших отношениях с Украиной и Кравчуком.

Ельцин заверил коллегу, что у России нет "имперских амбиций и она будет внимательна к обеспокоенностям других стран".

Также в рассекреченных документах приводятся выдержки из беседы Буша и первого заместителя премьер-министра РФ Егора Гайдара.

По словам Гайдара, на урегулирование отношений между Москвой и Киевом уйдет "много времени".

Политик упоминал напряженность между восточной и западной частями страны, а также проблемы с использованием русского языка в Украине.

Также Гайдар выражал уверенность, что "югославского сценария в российско-украинских отношениях не случится".

На сайте отмечается, что рассекреченные документы станут частью готовящегося к выпуску сборника о российско-американских отношениях в 1990-х годах.

Как мы писали, летом в Баку на 77-м году жизни скончался один из ближайших соратников Бориса Ельцина, экс-госсекретарь РФ Геннадий Бурбулис.

А в мае не стало Леонида Кравчука, которого упоминал Бушу Ельцин.