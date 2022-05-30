Валентин Юмашев, зять бывшего президента России Бориса Ельцина, в апреле оставил свою должность советника Владимира Путина на общественных началах.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Валентин Юмашев учился на факультете журналистики МГУ (неясно, окончил ли обучение), карьеру начинал в "Комсомольской правде", далее работал в "Огоньке" (до 1997 года).

Входил в предвыборный штаб первого президента России Бориса Ельцина, когда он переизбирался на второй срок в 1996 году. С августа того же года до февраля 1997 года был советником Ельцина по вопросам взаимодействия со СМИ, после возглавил администрацию президента.

В должности главы АП пробыл до конца 1998 года. С тех пор работал советником президента России, но уже внештатно. В 2018 году нынешний президент Владимир Путин после своего переизбрания вновь назначил Юмашева на этот пост. Женат на дочери Бориса Ельцина Татьяне.

Ранее мы писали, что российский дипломат из ООН раскритиковал МИД РФ и ушел в отставку из-за войны в Украине.

Также "Страна" сообщала, что в РФ сразу пять российских губернаторов объявили об отставке.