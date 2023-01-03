В Подмосковье в возрасте 80 лет умер последний председатель Верховного Совета РСФСР и один из лидеров антиельцинского путча 1993 года Руслан Хасбулатов.

Об этом сообщил правозащитник Александр Черкасов.

По данным журналистов, он умер у себя на даче в Подмосковье. Причины смерти пока не сообщаются.

Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном (Чечня), в марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР, в октябре 1991 года стал председателем Верховного Совета Российской Федерации.

Сыграл важную роль в провале "августовского путча", хотя впоследствии заявлял, что был недоволен проектом нового Союзного договора.

Был автором обращения "К гражданам России", осуждающего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.

Выступил против ареста председателя Верховного Совета СССР Анатолия Лукьянова, что по его мнению сыграло роль в распаде СССР.

После августа 1991 деятельность Совета Министров РСФСР была парализована и Президиум Верховного Совета России стал по сути правительством, в составе которого Хасбулатов вместе с аппаратом парламента управлял республикой до формирования "правительства реформаторов".

Был сторонником Ельцина и работал над ратификацией "Беловежских соглашений", а позже заявил, что развал СССР был субъективным и ошибочным решением и признал свою ответственность за случившееся.

В 1993 году стал противником и активно участвовал в отставке президента Бориса Ельцина, которого до конца жизни называл диктатором и считал главным виновником бед России.

Напомним, что на выходных умер первый, последний и единственный глава КГБ российской советской республики, что подавлял путч 1991 года.