В России и на территории оккупированных ею украинских регионов продолжается топливный кризис.

Об этом свидетельствуют публикации в соцсетях.

Так, по всему Крыму выстраиваются огромные очереди на заправках. Местные "власти" заявляют, что ситуация с бензином АИ-95 нормализуется уже до конца дня, а с АИ-92 - в течение "максимум 10 дней". С дизельным топливом, как утверждают "власти", трудностей нет.

В регионах РФ тоже есть проблемы с топливом. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, перебои на отдельных АЗС временные и связаны с "логистическими сложностями при отгрузке бензина с нефтеперерабатывающих заводов", работа над устранением которых ведется на федеральном уровне.

"Важно подчеркнуть: никакой критической ситуации в регионе нет. Федеральные сети продолжают обеспечивать заправки топливом. В случае возникновения проблем компании стараются их оперативно решать. Не мгновенно, но решают. С антимонопольной службой прорабатывается вопрос по небольшим сетям, чтобы исключить ценовые перекосы. Спецтехника, экстренные службы обеспечены топливом. Все необходимые объёмы есть. Ситуация находится на контроле", - заверил Артамонов своем телеграм-канале.

Еще восточнее, в Самаре, бензин марки АИ-92 есть только на крупных сетевых АЗС. Но на них, как передают местные СМИ, наблюдаются очереди.

Позавчера российские медиа сообщали, что в стране заправки начали ограничивать продажу бензина либо продавать только дизель. Одна из причин возникшего дефицита - удары Украины по российским НПЗ и другой инфраструктуре.

Между тем войска РФ тоже бьют по украинским АЗС.