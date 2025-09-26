Утром пятницы в европейской части России случились два инцидента на железной дороге.

О них сообщают власти регионов и МЧС.

Так, в Псковской области подорвали железнодорожные пути недалеко от станции Плюсса.

По словам главы региона Михаила Ведерникова, это произошло около 5 утра.

"Пострадавших нет. Схода железнодорожного состава не произошло. На месте происшествия работают оперативные службы. Просьба сохранять спокойствие", - написал Ведерников и опубликовал фото с места подрыва.

А в Смоленской области в 7:26 грузовой поезд с бензином столкнулся с большегрузом, из-за чего начался масштабный пожар, сообщает МЧС.

"Пожарно-спасательные подразделения работают на ж/д переезде в районе станции Рыжиково Руднянского округа. По предварительной информации, около 8 часов утра произошло столкновение грузового поезда и большегрузного автомобиля, в результате чего загорелись несколько вагонов", - говорится в сообщении.

По данным управления железной дороги, грузовик выехал на пути перед приближающимся поездом на переезде между станциями Рудня и Голынки. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате с рельсов сошли 18 вагонов с бензином, машинист и его помощник госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

Для устранения последствий ДТП на место направлены три пожарных поезда и четыре восстановительных поезда. Движение поездов на участке приостановлено.

В августе Генштаб сообщал, что Силы спецопераций поразили российский поезд с топливом в Крыму в районе Джанкоя.

А недавно под Киевом во время перевозки по железной дороге произошел взрыв боеприпасов.