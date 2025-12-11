Глава РФ Владимир Путин созвонился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, к отставке которого призывает американский лидер Дональд Трамп, наращивая военное присутствие около страны.

Президент России поддержал Мадуро в его усилиях по укреплению мира, политической стабильности, экономическому развитию и социальной защите венесуэльского народа

Он "подтвердил поддержку курса правительства Николаса Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления" и отметил, что "венесуэльский народ заслуживает абсолютного уважения в законной борьбе в защиту суверенитета и независимости".

Мадуро же сообщил Путину об "устойчивом прогрессе Венесуэлы, которая побеждает в битве за мир", а также об экономическом росте и социальной стабильности в республике.

Ранее СМИ писали, что Трамп предложил Мадуро Россию среди вариантов безопасного убежища.

