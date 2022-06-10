В России утверждают, что на территорию Брянской области (граничит с Сумской и Черниговской областями Украины) зашла "диверсионная группа". Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza.

Это произошло недалеко от поселка Подывотье в Брянской области. Завязался бой, возможный район местонахождения ДРГ обстреляли из гранатометов и гаубицы, пишет Baza.

Также рано утром в российском поселке Белая Березка слышали взрывы и увидели столб дыма, что российские СМИ называют результатом "попытки обстрела" границы.

В Сумской ОВА, в свою очередь, сообщают об обстреле области с российской территории в 2-3 часа ночи из миномета. Было 7 прилетов, никто не пострадал. В Черниговской ОВА об обстрелах не сообщали.

Напомним, в "Укрзализныце" заявили, что Россия систематически обстреливает вагоноремонтные заводы, чтобы сделать Украину немобильной.

Война в Украине продолжается уже 107-й день. "Страна" следит за происходящим 10 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 106-го дня войны. Арестович заявил, что Северодонецк и трассу из Бахмута на Лисичанск на этой неделе "точно не возьмут". В Генштабе сообщили, что противник скоро попытается выйти на административные границы Запорожской области. Министр обороны Резников рассказал, что в день ВСУ теряют 100 человек убитыми и 500 ранеными. Американская газета The Independent со ссылкой на данные разведки написала, что орудий и систем залпового огня у России в зоне боевых действий больше в 20 раз, а боеприпасов - в 40 раз.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.