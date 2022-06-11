В городе Клинцы Брянской области произошел взрыв на территории воинской части, сообщают местные Telegram-каналы.

До границы с Украиной оттуда неблизко - более 45 километров.

Ранее мы писали, что в РФ заявили об украинских диверсантах на территории Брянской области.

Также "Страна" рассказывала, что в России уже 18-й раз с начала войны в Украине подожгли военкомат. На этот раз во Владивостоке.

Война в Украине продолжается уже 108-й день. "Страна" следит за происходящим 11 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 107-го дня войны. Генштаб сообщил, что противник пытается установить полный контроль над Северодонецком и заблокировать украинские подразделения. Вероятно, речь идет о промзоне предприятия "Азот". Был поток новостей по оружию для Украины - в разных аспектах этого вопроса. В западных СМИ продолжаются публикации о том, что поддержка Украины на Западе обрастает трещинами.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.