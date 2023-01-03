В штате Миссури (США) 3 января должны казнить 49-летнего трансгендера Эмбер Маклафлин (бывшего Скотта Маклафлина). Если казнь состоится, то это будет первый в истории Соединенных Штатов случай, когда высшую меру применили к трансгендеру.

Об этом сообщает The Guardian.

Однако казнь может не состояться, так как Маклафлин подала прошение о помиловании губернатору штата Миссури Майку Парсону, ссылаясь на борьбу с повреждением головного мозга и детской травмой. Также прошение о помиловании Парсону направили два члена конгресса: демократы Кори Буш и Эмануэль Кливер.

"Ведущий следователь одновременно отметил искреннее раскаяние Маклафлин, как и любой эксперт, оценивавший Маклафлин за годы, минувшие после суда", - говорится в прошении адвокатов Маклафлин. В нем добавляется, что женщине "постоянно ставили диагноз пограничной умственной отсталости" и "диагностировано повреждение головного мозга, а также алкогольный синдром".

Согласно документу, Маклафлин в детстве бросила мать и тогда еще мальчик Скотт попал в приемную семью, где однажды ему "вылили фекалии в лицо".

В другом приемном доме Маклафлин пережил жестокое обращение и травму, в том числе удары током со стороны приемного отца, говорится в прошении.

Он/она боролась с депрессией, которая привела к "множественным попыткам самоубийства".

В прошении утверждается, что присяжным по делу Маклафлин не представили доказательств, подробно описывающие ее проблемы с психическим здоровьем. В конечном итоге жюри зашло в тупик.

Адвокаты Маклафлин утверждают, что ее следует пощадить, потому что она искренне раскаялась в содеянном преступлении.

В прошении же конгрессменов обращается внимание на возможные недостатки судебного процесса, в том числе на отсутствие показаний экспертов и доказательств психического здоровья подсудимого. Кроме того, они осудили смертную казнь в принципе, назвав такую меру наказания моральным развратом.

Процесс рассмотрения просьбы о помиловании все еще продолжается.

Маклафлин признали виновным в 2003 году, когда она была мужчиной, в убийстве и изнасиловании 45-летней Беверли Гюнтер. Маклафлин сменил пол на женский, находясь уже в заключении.

Маклафлин должна быть казнена с помощью смертельной инъекции. Как приговоренная к смертной казни она живет в исправительном центре Потоси недалеко от Сент-Луиса, где содержатся заключенные-мужчины.

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