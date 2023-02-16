В Киеве правоохранители разоблачили четырех воспитателей коррекционного детсада, которые издевались над детьми.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Согласно материалам следствия, воспитательницы столичного частного детского сада на протяжении длительного времени совершали насильственные действия в отношении детей. Среди "методов" воспитания было физическое и психологическое насилие.

"За невыполненные задачи фигурантки закрывали детей в шкафу, наступали ногами на руки, высмеивали и оскорбляли ребенка в присутствии других детей, заставляли стоять длительное время в неудобном положении, подавляли, применяли болевые приемы, обматывали скотчем и закрывали рот полотенцем", - рассказал старший следователь столичной полиции Дмитрий Федорко.

По результатам следственных действий четырем воспитательницам сообщили о подозрении и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

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