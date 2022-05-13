Президент Беларуси Александр Лукашенко похвалил тактику украинской армии.

"Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары", - заявил Лукашенко на совещании по вопросу белорусского государственного оборонного заказа на 2022 год.

Он также добавил, что эту тактику может взять на вооружение и Беларусь, у которой развита дорожная сеть.

"Для этого нужны средства передвижения. Чтобы ночью или в течение часа-двух (для Беларуси это актуально, инфраструктура дорожная очень развита) они могли подойти к любому очагу, который зафиксирует разведка, и нанести удар", - пояснил Лукашенко.

Напомним, учения Вооруженных сил Беларуси, которые собирались завершить на неделю раньше, продлены минимум до 21 мая.

Ранее мы писали, что Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не собирается воевать против Украины. По словам президента Беларуси, проверка сил реагирования белорусской армии, объявленная Министерством обороны республики, никому не угрожает.