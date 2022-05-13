Еврокомиссия предупредила о серьезных недостатках в европейской обороне на фоне ухудшения ситуации с безопасностью в ЕС из-за событий вокруг Украины и хочет взять на себя координацию перевооружения ЕС, чтобы гарантировать эффективность крупнейших инвестиций в оборону со времен Второй мировой войны.

Об этом пишет испанское издание "Паис" со ссылкой на проект документа европейских властей.

По информации газеты, ЕК проанализировала европейские военные расходы и результат показал уязвимые стороны, особенно в случае открытой войны.

Отмечается, что в список слабых сторон европейских стран попали противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, а также нехватка вооружений.

Напомним, Еврокомиссия призвала страны ЕС готовить планы действий на случай прекращения поставок газа из России.

Также Еврокомиссия выделит миллиард евро Украине и странам, которые принимают украинских беженцев.

Тем временем война в Украине продолжается уже 79-й день. "Страна" следит за происходящим 13 мая в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 78-го дня войны. Основные бои велись в Луганской области. Ситуация там, по словам главы ОВА Сергея Гайдая, ухудшилась. В Офисе президента сообщили, что идут переговоры об эвакуации медиков и раненых украинских военных с "Азовстали". Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заговорил о ядерной войне, причинами которой могут, по его словам, стать поставки оружия в Украину и учения НАТО у границ России.

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Подробнее о ситуации на фронте и итогах 78-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.