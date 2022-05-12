Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию угрозой мировому порядку. По ее словам, РФ призывает к очень произвольным международным отношениям. Такое заявление политик сделала во время пресс-конференции на саммите Евросоюз-Япония в Токио.

Также она добавила, что Евросоюз хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе, "столь важном для нашего процветания".

В этом ключе она вспомнила Россию, которую назвала "прямой угрозой мировому порядку".

Россия вместе с Китаем, по словам главы ЕК, призывают к "новым и очень произвольным международным отношениям".

Напомним, Еврокомиссия планирует объявить уголовным преступлением попытки уклонения от санкций.

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.