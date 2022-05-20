Под Васильевкой Запорожской области трое суток стояли машины, которых не выпускали с оккупированной территории.

Сегодня вечером они начали движение в сторону Запорожья, сообщил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

Из очереди в три тысячи авто проехали уже порядка ста машин.

Напомним, россияне не пропускали машины ни на подконтрольную Украине территорию, ни в обратном направлении. При этом, в авто находились женщины и дети.

Ранее мы писали, что россияне не выпускают мирных жителей из оккупированной Херсонской области. В очереди на выезд застряли тысячи машин.

Война в Украине продолжается уже 86-й день. "Страна" следит за происходящим 20 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 85-го дня войны. Под Харьковом противник вел контратаки на ранее освобожденные украинскими силами села и засылал ДРГ. Не стихали бои в Луганской области, там враг пытается захватить Северодонецк и трассу Лисичанск-Бахмут. Продолжался выход украинских военных с территории завода "Азовсталь".

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.