С 7 октября вступает в силу закон, в рамках которого запрещается воспроизводить в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

В частности, водителям рейсовых пассажирских автобусов и маршруток запрещено "акустическое насилие" в пассажирском транспорте. Запрет относится как к городскому транспорту, так и к пригородным, междугородным, международным маршрутам.

Звук музыки или фильмов можно транслировать по индивидуальным наушникам пассажиров. Запрет на шум касается не только водителей, но и самих пассажиров: водитель имеет право высадить нарушителей тишины.

Во время нерегулярных перевозок, а также в такси транслировать музыку в салоне можно с согласия всех пассажиров.

Напомним, с 1 октября украинские водители должны за городом включать фары днем. Невыполнение этой нормы может обернуться дополнительными минутами неприятного общения с правоохранителями на дорогах.

Также "Страна" писала, что украинские водители снова могут застраховать свою машину онлайн.

Кроме того, в "Дию" вернули функцию оплаты штрафов за нарушение ПДД, отключенную с начала войны.

Как писала "Страна", Верховная Рада запретила российскую музыку и распространение книг из РФ, Беларуси и оккупированных территорий.