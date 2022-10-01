С сегодняшнего дня, 1 октября, водители в Украине обязаны включать дневной свет фар за городом в любое время суток. Это правило будет действовать до мая.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

Необходимость включения дополнительного освещения, в том числе, в светлое время суток, объясняется необходимостью обозначения движущихся механических транспортных средств.

Невыполнение этой нормы (она появилась в ПДД в 2013 году) может обернуться дополнительными минутами неприятного общения с правоохранителями на дорогах.

Согласно п. 1.10 ПДД дневные ходовые огни - внешние световые приборы белого цвета, предусмотренные конструкцией транспортного средства, установленные спереди транспортного средства и предназначенные для улучшения видимости транспортного средства во время его движения в светлое время суток.

Как писала "Страна", в Киеве патрульные остановили водителя авто во время комендантского часа и нашли пистолет с наркотиками.

Также "Страна" писала, что украинские водители снова могут застраховать свою машину онлайн.

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