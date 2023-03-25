В сети разгорелся скандал вокруг песни "Дика Дичка" украинской группы HANUMIKE. Закончилось все тем, что автор песни объявил о решении покинуть музыку.

В описании к треку говорится, что он "о любви настоящего патриота к горячей, капризной и безудержной казачке, защищающей родную страну, отбросив все сантименты, чем еще больше манит к себе".

Клип снимали в поле на фоне табличек с надписью "Внимание, опасность" и бронированных военных автомобилей. На подтанцовке были девушки в форме ВСУ, у которых вместо нашивки с именем, красовалась подпись - "Дичка".

В песне есть, например, такие фразы: "дика дичка, не виходить з голови піксельна спідничка", "мій незламний бетер без саляри вже скучає, ти навіть на відстані його заводиш".

В сети мгновенно появились возмущенные комментарии тех, кто против совмещения юмора и войны.

"В то время, когда сегодня враг в очередной раз обстрелял Запорожье, родной город пана Руслана, пан Руслан пиарится и публикует песню о "пиксельной юбочке". Если это наше будущее, если такие, как Да Винчи и сотни других достойных людей, больше никогда не вернутся, а такие как Руслан, Позитив, Петрожицкая будут в публичном пространстве - у нашей страны просто нет будущего”.

"С@ка, как вы задолбали. Почему вы не чувствуете ту грань, когда что-то ок, а когда уже полный зашквар и так не должно быть?"

"Что за позор! Уже может хватит на войне хайп делать".

После этого автор песни Руслан Ханумак заявил, что уходит из музыки.

"Я не буду идти против народа. Потому что идущий против украинского народа всегда плохо заканчивает. Еще полгода назад, когда я начинал музыкальную карьеру, я не мог себе представить, что заканчивать буду ее именно так. Мне не место в музыке и я уйду из музыкальной индустрии, чтобы не портить ваш музыкальный вкус", - написал артист в Инстаграм.

Кроме этого, он извинился перед теми, кому "разрушил жизнь этой песней".

Напомним, это уже не первая волна хейта в соцсетях по поводу новых песен украинских музыкантов. Ранее обструкции подверглась песня "Гопак" певицы Юлии Лущинской.

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