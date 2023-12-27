Тимошенко призвала Зеленского предоставить украинцам "план Б"
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинцам "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения".
Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится", - заявила Тимошенко.
"Какой именно "план Б" может быть, Тимошенко не сказала. Но известно, что нынешняя официальная позиция Зеленского ("план А") заключается в войне до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".
Ранее Тимошенко назвала законопроект о мобилизации неконституционным и сказала, что "Батькивщина" за него голосовать не будет.
Также она предложила отправить на фронт половину всех силовиков - из полиции, прокуратуры, БЭБа и других правоохранительных ведомств.