Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала президента Украины Владимира Зеленского предоставить украинцам "план Б" по выходу из нынешнего "сложного, достаточно трагического положения".

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Я хочу обратиться к президенту и попросить его. Да, мы сегодня все за победу, за Украину, за территориальную целостность. Но лоб в лоб, как сегодня идет этот бой, Украине будет очень трудно вести долговременные затяжные войны. И потому я прошу президента: предложите стране план Б нашей победы. Предложите выход из этого сложного, достаточно трагического положения. Проявите свое лидерство. Мы должны действовать четко, рационально, стратегически и победно. А не идти в глухой угол, если кому-то это нравится", - заявила Тимошенко.

"Какой именно "план Б" может быть, Тимошенко не сказала. Но известно, что нынешняя официальная позиция Зеленского ("план А") заключается в войне до выхода на границы 1991 года и отказа до этого момента от любых переговоров с Россией о прекращении огня", - комментирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее Тимошенко назвала законопроект о мобилизации неконституционным и сказала, что "Батькивщина" за него голосовать не будет.

Также она предложила отправить на фронт половину всех силовиков - из полиции, прокуратуры, БЭБа и других правоохранительных ведомств.