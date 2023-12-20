После зимы, весны и лета у США есть четкий план развития Украины без выделения денег на текущем уровне
США имеют "четкий" план будущего развития Украины, который уже не потребует выделения ей средств на текущем уровне.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за уходящий год.
"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал дипломат.
По его словам, этот план предполагает, что в выделении Киеву финансовой помощи на нынешнем уровне не будет необходимости.
Блинкен отметил, что для достижения этой цели США с союзниками должны помочь Киеву "преодолеть зиму, весну и лето".
Между тем с выделением денег для Украины у США большие проблемы. Республиканцы блокируют финансовую помощь Киеву, требуя, чтобы администрация Джо Байдена пошла на ужесточение миграционной политики на границе с Мексикой. Демократы и республиканцы в Сенате США пытались достичь соглашения по этому поводу, но так и не пришли к компромиссу. Сегодня они выпустили совместное заявление, по которому решение вопроса помощи Украине переносится на следующий год.
А в Пентагоне считают, что Украине в 2024 году надо не рассчитывать на поставки западного оружия, а перейти к стратегии "держать и строить" - сосредоточиться на наращивании собственного производства оружия.