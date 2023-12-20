США имеют "четкий" план будущего развития Украины, который уже не потребует выделения ей средств на текущем уровне.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции, подводя итоги работы Госдепа за уходящий год.

"У нас имеется очень четкий план, который гарантирует, что Украина сможет стоять на собственных ногах в экономическом, военном и демократическом отношении, который предполагает, что в выделении ей помощи на нынешнем уровне не будет необходимости", — сказал дипломат.

По его словам, этот план предполагает, что в выделении Киеву финансовой помощи на нынешнем уровне не будет необходимости.

Блинкен отметил, что для достижения этой цели США с союзниками должны помочь Киеву "преодолеть зиму, весну и лето".

Между тем с выделением денег для Украины у США большие проблемы. Республиканцы блокируют финансовую помощь Киеву, требуя, чтобы администрация Джо Байдена пошла на ужесточение миграционной политики на границе с Мексикой. Демократы и республиканцы в Сенате США пытались достичь соглашения по этому поводу, но так и не пришли к компромиссу. Сегодня они выпустили совместное заявление, по которому решение вопроса помощи Украине переносится на следующий год.

А в Пентагоне считают, что Украине в 2024 году надо не рассчитывать на поставки западного оружия, а перейти к стратегии "держать и строить" - сосредоточиться на наращивании собственного производства оружия.