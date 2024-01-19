Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в пятницу, 19 января.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о телефонных разговорах с премьером Албании и президентом ОАЭ. С последним обсуждали освобождение украинских пленных. Сообщил, что вручил 30 квартир Героям Украины.

Напомним, в декабре прошлого года в одном из вечерних видеообращений Владимир Зеленский пообещал, что каждому Герою Украины или его семье дадут квартиру.

Война в Украине идет уже 695-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Активность РФ вдоль всего участка фронта постепенно растет. График количества боевых столкновений, составленный по данным Генштаба ВСУ, свидетельствует об окончании спада активности, которая имела место на новогодние праздники.

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