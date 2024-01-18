Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в четверг, 18 января.

Главное из заявлений президента:

Прокомментировал свой телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Обсудили ситуацию на поле боя и ближайший пакет военной помощи. Рассказал о совещании с премьер-министром Денисом Шмыгалем по работе энергосектора и защите стратегических энергообъектов. Призвал украинских дипломатов активнее работать над соблюдением санкций.

Напомним, Франция пообещала передавать Украине ежемесячно по 3000 артиллерийских снарядов и 50 управляемых авиабомб, разово - 40 дальнобойных ракет SCALP, а также произвести 78 самоходных артиллерийских установок Caesar.

Война в Украине идет уже 694-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 693-го дня. В среду Институт изучения войны сообщил о продвижении россиян на двух участках фронта: к северу от Дибровы под Кременной и к северу от Клещеевки под Бахмутом. К концу дня российские военные телеграм-каналы написали о том, что войска РФ продвинулись и в Крынках, где водрузили российский флаг в центре села. Однако каких-либо подтверждений этой информации не поступало.

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