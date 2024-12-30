Полет специального борта из Российской Федерации в США - это очередная ротация российских дипломатов.

Об этом в комментарии российским ведущим агентствам по поводу публикаций в СМИ о полете сказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Очередная ротация дипломатов", - указала она.

А спикер Кремля Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что "предпосылок для завершения украинского конфликта или какой-либо его фазы сейчас нет".

Также он сообщил, что у президента РФ Владимира Путина на сегодня не запланировано никаких важных международных встреч.

Напомним, вчера СМИ написали, что 26 декабря самолет Ил-96-300 с бортовым номером RA-96023, который принадлежит специальному летному отряду "Россия", прилетел в Нью-Йорк, а затем направился в Вашингтон. Согласно данным из Flightradar, 28 декабря самолет вернулся в Россию. Этот борт используют члены администрации главы РФ Путина.

Полет связывали с заявлением украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что горячая фаза войны закончится 30 декабря после того, как произойдет некая "историческая встреча".