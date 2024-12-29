В Соединённые Штаты Америки прилетели высокопоставленные лица из РФ.

Об этом пишут российские паблики, обращая внимание на то, что 25 декабря в столице США сел самолёт, принадлежащий администрации главы РФ Владимира Путина, а именно - борт из специального лётного отряда "Россия".

Судя по данным шведского интернет-сервиса Flightradar, позволяющего отслеживать перемещения воздушных судов, российский самолёт побывал в Вашингтоне и Нью-Йорке, а сегодня вернулся обратно.

Содержание этой поездки ни одной из сторон не комментировалось.

Ранее украинский телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что война в Украине завершится 30 декабря после того, как "30 декабря произойдёт некая встреча".

"30 декабря 2024 года, если всё сложится нормально, а всё должно сложиться нормально, должна состояться историческая встреча, которая завершит горячую фазу войны. Ждать осталось недолго. Завтра, 30 декабря", – пояснил телеведущий.

Также недавно новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что встретится с Путиным чтобы положить конец российско-украинскому конфликту.

По словам республиканца, глава РФ хочет, чтобы их встреча состоялась "как можно скорее".

"Мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне", – сказал Трамп.