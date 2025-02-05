Если все страны, которые помогали Украине, захотят монетизировать свои усилия и траты за счет ее ресурсов, от страны "не останется ничего, кроме костей".

Об этом написал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, анализируя инициативу президента США Дональда Трампа по украинским редкоземельным металлам.

"Сделка Трампа — это цена, которую Украина должна заплатить, чтобы сохранить вовлеченность США и которую Европа должна принять в качестве платы за свою продолжающуюся зависимость от военной мощи США", - считает аналитик.

При этом он соглашается с другой идеей Трампа - предложением Европе платить и делать больше для Украины из-за географической близости к войне и из-за того, что Германия "также не чурается отдавать приоритет "эгоистичным" экономическим интересам" и уже обсуждает возобновление закупок российского трубопроводного газа после завершения войны.

Чемпион полагает, что "грязный" план Трампа способствовал бы целям безопасности Украины и ее союзников, а немецкий, наоборот, уменьшил бы давление на Владимира Путина с целью прекращения войны.

Тем временем пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что редкоземельные металлы Украины нужны США, чтобы возместить понесенные на Киев затраты.

"Как вчера заявил президент Трамп, Соединенным Штатам необходимо возместить любые деньги, которые они тратят или тратили на помощь Украине. Обсуждения в выходные были сосредоточены на том, как лучше всего обеспечить это погашение, и график еще не установлен", - сказал Хьюз.

Накануне Владимир Зеленский прокомментировал заявление Трампа о заинтересованности США в украинских редкоземельных металлах, назвав предложение Вашингтон справедливым.

Западные издания тоже пишут о готовности Украины сотрудничать с Трампом по своим природным ресурсам взамен на гарантии безопасности.

Ранее экс-главком ВСУ Виктор Муженко говорил, что на неподконтрольных Киеву территориях находится половина всех украинских природных ресурсов.

В отдельном материале мы разбирались, насколько реален обмен украинских месторождений полезных ископаемых на военную помощь США.