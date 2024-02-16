Страны ЕС в 2023 году закупили российских нефти, газа и нефтепродуктов на 29 миллиарда евро.

Об этом сообщает статистическое представительство Евросоюза на своем сайте.

Так, общий объем закупок в денежном выражении снизился в 2,9 раза по сравнению с 2022 и 2021 годом, когда было примерно по 80 млрд евро.

Итоговый общий российский экспорт в ЕС составил более 50 млрд евро, а импорт - 38 млрд. По сравнению с 2022 и 2021 годами товарооборот в денежном выражении сократился примерно на ту же величину - в 2,9 раза.

Тем не менее, торговля европейских стран с Москвой продолжается и сохраняет значительные объемы.

Помимо энергоресурсов, ЕС продолжает закупать у россиян черные металлы, никель, алюминий и металлы платиновой группы, удобрения, продукты неорганической химии (включая ядерное топливо и аммиак).

А Москва активно закупает в Европе фармацевтическую продукцию (около 23% всего российского импорта).

Не так давно стало известно, что Франция увеличила импорт российского сжиженного природного газа на 50%.

Мы также сообщали, что Испания закупила рекордное количество российского газа в 2023 году.