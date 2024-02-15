Сербия получила партию оружия от России, несмотря на международные санкции.

Об этом сообщает агентство AP News.

В публикации говорится, что президент Сербии Александар Вучич представил российскую станцию радиоэлектронной борьбы против дронов "Репеллент-1". Презентация состоялась в канун национального дня Сербии 16 февраля, который отмечается военным парадом.

Наземную систему радиоэлектронной борьбы Сербия получила от России несколько месяцев назад. И, как считается, ее доставка в Сербию проходила через воздушное пространство стран, наложивших санкции на РФ.

Следует отметить, что Сербия является единственной европейской страной, которая до сих пор не ввела ограничения по отношению к России из-за войны в Украине. Кроме того, Сербия - одна из немногих европейских стран, активно покупающих оружие как у России, так и у Китая.

Напомним, еще в прошлом году в Сербии призывали к скорейшему введению санкций против России, объяснив это тем, что Белград находится под огромным давлением Запада из-за отказа это сделать. Но позже в правительстве страны от этих планов открестились.

Также президент Александар Вучич говорил, что Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине.