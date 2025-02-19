Бывший посол США в РФ Майкл Макфол поделился предполагаемыми предложениями президента США Дональда Трампа, которые, по его данным, вчера американская делегация озвучила Москве в Саудовской Аравии.

Публикация об этом появилась на странице экс-посла в социальной сети Х.

"Предположительно, команда Трампа предложила Путину украинскую территорию, отказ от членства Украины в НАТО, отсутствие американских солдат в Украине, вывод американских солдат из Европы, в том числе из прифронтовых государств, и снятие санкций", - написал Макфол.

По его словам, Россия выслушала эти предложения, однако взамен не предложила "ничего".

При этом другие источники такие предложения не подтверждали.

Ранее журналистка телеканала Fox News сообщала, что США и Россия считают выборы в Украине "ключевым условием успеха процесса урегулирования". Обе стороны считают низкими шансы на переизбрание Владимира Зеленского.

После переговоров в Эр-Рияде Трамп потребовал провести выборы в Украине и заявил о невысоком рейтинге Зеленского.

"В Украине давно не было выборов. Как бы мне ни было грустно говорить, но у Зеленского сейчас 4% рейтинг" , - заявил Трамп.