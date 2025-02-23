Завтра в Киеве будут действовать ограничения движения транспорта и работы метро
Завтра в Киеве будет временно ограничено движение и парковка транспорта на определенных участках Печерского и Шевченковского районов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.
Будут действовать ограничения движения общественного транспорта 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00:
- по ул. Большой Житомирской: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;
- по ул. Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской пер. Михайловского;
- по ул. Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;
- Владимирским проездом.
С 07:00 до 11:00 будут действовать ограничения движения общественного транспорта по ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.
Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности" на вход и выход в период с 07:00 до 11:00 24.02.2024.
Отмечается, что в случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие, без ограничений.
Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что временные ограничения будут действовать в связи с приездом в Киев иностранных делегаций на третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, сегодня проходит форум "Украина. Год 2025". Во время пресс-конференции глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году.
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