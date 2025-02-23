Завтра в Киеве будет временно ограничено движение и парковка транспорта на определенных участках Печерского и Шевченковского районов.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской военной администрации.

Будут действовать ограничения движения общественного транспорта 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00:

по ул. Большой Житомирской: на участке от ул. Владимирской до ул. Михайловской;

по ул. Михайловской: на участке от ул. Большой Житомирской пер. Михайловского;

по ул. Владимирской: на участке от ул. Большой Житомирской до Владимирского проезда;

Владимирским проездом.

С 07:00 до 11:00 будут действовать ограничения движения общественного транспорта по ул. Крещатик: на участке Европейской площади до ул. Богдана Хмельницкого.

Также будет временно ограничена работа станции "Майдан Незалежности" на вход и выход в период с 07:00 до 11:00 24.02.2024.

Отмечается, что в случае воздушной тревоги станция будет действовать как укрытие, без ограничений.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил, что временные ограничения будут действовать в связи с приездом в Киев иностранных делегаций на третью годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, сегодня проходит форум "Украина. Год 2025". Во время пресс-конференции глава МИД Андрей Сибига заявил, что президент Зеленский поставил задачу закончить войну в этом году.

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