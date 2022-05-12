В село Заводовка Херсонской области заехали российские военные с целью проведения проверок местного населения.

Об этом сообщил Дмитрий Ляхно - глава Горностаевской громады, куда входит это село.

По его словам, российские военные приехали проводить проверки и призвал местных сохранять спокойствие и не провоцировать их.

Что хотят проверять русские - он не уточнил.

Ранее стало известно, что назначенные РФ "власти" Херсонской области не будут в ближайшее время просить Кремль "присоединять" регион.

В ОП на планы "присоединения" Херсонщины к РФ ответили, что оккупационные власти "могут просить присоединиться хоть к Марсу".

Война в Украине продолжается уже 78-й день. "Страна" следит за происходящим в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 77-го дня войны. ВСУ продолжили контрнаступать в Харьковской области, российские войска - вести наступление на Донбассе. В Мариуполе противник не прекращал попыток штурмовать "Азовсталь". В Минобороны Украины считают, что в ближайшие месяцы нужно ждать тяжелого периода. А советник главы МВД Виктор Андрусив заявил, что в ближайшее время россияне "будут шокированы" от места удара, который нанесут ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте и итогах 77-го дня войны в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.