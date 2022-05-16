Питьевой воды в Николаеве не будет еще месяца два точно, сказал мэр Александр Сенкевич.

"Вода, которую мы сейчас подаем в трубы николаевцам, не соответствует качеству питьевой воды и она фактически техническая. На сегодняшний день мы готовим презентацию отдельных четырех водозаборов с отдельными системами очистки воды до уровня питьевой", - сказал мэр города.

Напомним, в Николаеве, где из-за обстрелов с 12 апреля нет воды, начали восстанавливать водоснабжение. Но пить водопроводную воду нельзя, она - техническая.

Ранее губернатор региона Виталий Ким сообщал, что водопроводная вода в Николаеве может появиться к 15 мая. На это Кабмин выделил из резервного фонда государственного бюджета 56 млн гривен.

Кроме того, в Николаевской области наблюдается интенсификация боевых действий, глава Николаевской ОВА Виталий Ким говорит, что обстрелы участились к 9 мая. Недавно в городе из-за обстрелов была повреждена контактная сеть, из-за чего наблюдались сбои с троллейбусным сообщением в городе. Также несколько дней назад 290 абонентов остались без газа из-за обстрелов области.

Война в Украине продолжается уже 82-й день. "Страна" следит за происходящим 16 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 81-го дня войны. ВСУ продолжали оттеснять российские войска к границе с РФ в Харьковской области. Российские силы формировали силы для битвы за Северодонецк с юга. Во Львовской области был нанесен ракетный удар по военным объектам на границе с Польшей. На Западе говорили о том, что российское наступление на Донбассе потеряло темп и значительно отстает от графика. А советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что боевые действия могут завершиться уже в 2022 году.

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