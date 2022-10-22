Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что применение Россией ядерного оружия против Украины было бы враждебным актом против человечества.

Об этом пишет The Guardian.

Фумио Кисида назвал шантаж президента России Владимира Путина "глубоко тревожным".

"Акт угрозы применения Россией ядерного оружия является серьезной угрозой миру и безопасности международного сообщества и абсолютно неприемлем", - заявил премьер.

Уже в следующем году в мае Кисида примет лидеров G7 в Хиросиме - городе, куда в августе 1945 года была сброшена ядерная бомба. Уже через три дня бомбу сбросили и на Нагасаки.

Ранее заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что Россия не угрожала и не угрожает Украине ядерным оружием.

Кроме того, на днях Reuters сообщал, что НАТО готовится к "физическому ответу" на ядерный удар России.

В свою очередь Лавров призвал США "не нагнетать" тему возможного ядерного удара РФ по Украине.

Война в Украине продолжается уже 241-й день. "Страна" следит за новостями 22 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 240-го дня войны с РФ. За минувшие сутки ВСУ отразили атаки в районах населенных пунктов Белогоровка и Золотаревка Луганской области, а также Опытное, Бахмут, Соледар, Первомайское, Победа и Марьинка, а также Лиман Донецкой области.

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