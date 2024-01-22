Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал традиционное вечернее обращение в понедельник, 22 января.

Главное из заявлений президента:

Рассказал о визите в Украину польского премьера Дональда Туска, с которым говорили о совместном производстве оружия и решении проблемы блокады на границе. Сообщил о совещаниях по сотрудничеству с Западом и национализации российских активов. Рассказал о встрече с украинским бизнесом. Есть трудности между правительством, силовиками и бизнесом, их будут решать через решения СНБО.

Напомним, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск выступил против продления льготного режима торговли для Украины. Он призвал Украину помочь разрядить напряженность в отношениях с польскими фермерами и водителями грузовиков, а не требовать от Польши отмены запрета на импорт.

Война в Украине идет уже 698-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 января 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Британская разведка сообщила о росте интенсивности российских наступательных действий по всему фронту за последние две недели. Ключевым фактором является замерзание грунта, по которому легче наступать на бронетехнике.

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