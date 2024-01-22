Евросоюз рассматривает новую схему по финансированию ВСУ.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

План предусматривает возврат странам-членам 20 миллиардов евро за военную помощь, которую они предоставят Украине в течение следующих четырех лет.

Напомним, сейчас на рассмотрении Евросоюза находится план по выделению 50 миллиардов на четыре года, но его блокирует Венгрия.

Также она блокирует Европейский фонд мира, через который раньше шли компенсации странам, которые делятся оружием с Украиной. Отказывается платить в этот фонд и Германия.

Поэтому рассматривается возможность создания нового фонда, который будет выделять на военные компенсации по пять миллиардов ежегодно в течение четырех лет.

Идея состоит в том, чтобы выплачивать эти деньги странам ЕС за совместные закупки военной помощи.

Также деньги (порядка двух миллиардов) пойдут на программу обучения украинских военнослужащих, в рамках которой уже подготовлені 40 000 бойцов.

Новый план позволит небольшим странам с маленькими запасами вооружения объединить свои ресурсы в рамках совместных закупок. Также структура фонда позволит избежать регулярных выплат, которые Венгрия часто блокировала (или использовала в качестве рычага, чтобы потребовать что-то взамен).

Ранее мы писали, что саммит Евросовета, на котором будет решаться вопрос о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 миллиардов евро, состоится 1 февраля.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь пообещал заблокировать помощь ЕС Украине. По его словам, Венгрия будет выступать против помощи Киеву, если она будет выделяться из общего бюджета ЕС.