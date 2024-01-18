Саммит Евросовета, на котором будет решаться вопрос о выделении финансовой поддержки Украине в размере 50 миллиардов евро, состоится 1 февраля.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.

"Программа предполагает не только выделение средств, но и системную трансформацию Украины на пути в Евросоюз", - написал премьер.

Также, по его словам, в ближайшие недели должна состояться встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, чтобы "снять возможные препятствия" на пути к этому решению.

Напомним, еще в середине декабря глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что новый саммит, на котором рассмотрят выделение Украине 50 миллиардов евро, состоится 1 февраля 2024 года.

Между тем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь пообещал заблокировать помощь ЕС Украине. По его словам, Венгрия будет выступать против помощи Киеву, если она будет выделяться из общего бюджета ЕС.

В свою очередь премьер Словакии Роберт Фицо после встречи с Орбаном в Будапеште заявил, что поддерживает его "законную" борьбу против изменений в бюджет Евросоюза для выделения Украине 50 миллиардов евро помощи.