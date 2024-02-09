Канцлер ФРГ считает, что без помощи от США ситуация в Украине усложнится, несмотря на поддержку Европы
Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Соединенные Штаты.
"Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной. Мы хотим этого вместе избежать. Надеюсь, что весь Конгресс примет решение о выделении помощи Киеву. Поэтому ясно, что сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями", - сказал Шольц.
Ранее канцлер ФРГ говорил, что Германия не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.
Также в Германии заявили, что не хотят помогать Украине больше, чем другие союзники и могут отказаться от поддержки.
В свою очередь в Белом доме считают, что помощь Евросоюза Украине не заменит военной поддержки от США.
Напомним, накануне Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой. Теперь предстоит само голосование. Но даже если Сенат утвердит этот законопроект, то далее он идет в Палату представителей.