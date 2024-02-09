Европа будет продолжать оказывать помощь Украине, но без США ситуация станет крайне сложной.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Соединенные Штаты.



"Европа может внести большой вклад, но без вклада США ситуация для Украины была бы очень и очень сложной. Мы хотим этого вместе избежать. Надеюсь, что весь Конгресс примет решение о выделении помощи Киеву. Поэтому ясно, что сейчас нам нужно не только четко выражать свою солидарность с Украиной, но и подкреплять это действиями", - сказал Шольц.

Ранее канцлер ФРГ говорил, что Германия не сможет сама закрыть потребности Украины в оружии, если американская помощь прекратится, поэтому остальные страны ЕС должны увеличить поставки.

Также в Германии заявили, что не хотят помогать Украине больше, чем другие союзники и могут отказаться от поддержки.

В свою очередь в Белом доме считают, что помощь Евросоюза Украине не заменит военной поддержки от США.

Напомним, накануне Сенат США проголосовал за рассмотрение законопроекта о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню без вопроса о границе с Мексикой. Теперь предстоит само голосование. Но даже если Сенат утвердит этот законопроект, то далее он идет в Палату представителей.