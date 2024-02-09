НАТО хочет возглавить встречи формата "Рамштайн" для координации поставок оружия Украине. Германия против
Североатлантический Альянс хочет возглавить "Рамштайн", чтобы координировать военную помощь Украине, но Германия против.
Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.
По информации издания, с таким предложением выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Девизом Альянса всегда было то, что он не хочет воевать с Россией ни при каких обстоятельствах. Но сейчас табу пошатнулось. Одна из причин: страх перед возвращением Дональда Трампа. НАТО хочет координировать поставки военной помощи Украине", - говорится в материале.
По информации Handelsblatt, в Берлин отнеслись к предложению скептически, аргументируя это тем, что так Россия "убедится, что НАТО ведет против нее войну".
Напомним, девятнадцатое по счету заседание контактной группы в формате "Рамштайн", посвященное обороне Украины, состоится в Брюсселе 14 февраля. Других подробностей встречи пока не разглашают.
Предыдущая, 18-я встреча контактной группы состоялась в онлайн-формате и была посвящена долгосрочным потребностям Киева.
Ранее в Германии заявили, что не хотят помогать Украине больше, чем другие союзники и могут отказаться от поддержки.