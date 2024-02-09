Североатлантический Альянс хочет возглавить "Рамштайн", чтобы координировать военную помощь Украине, но Германия против.

Об этом пишет немецкое издание Handelsblatt.

По информации издания, с таким предложением выступили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Девизом Альянса всегда было то, что он не хочет воевать с Россией ни при каких обстоятельствах. Но сейчас табу пошатнулось. Одна из причин: страх перед возвращением Дональда Трампа. НАТО хочет координировать поставки военной помощи Украине", - говорится в материале.

По информации Handelsblatt, в Берлин отнеслись к предложению скептически, аргументируя это тем, что так Россия "убедится, что НАТО ведет против нее войну".

Напомним, девятнадцатое по счету заседание контактной группы в формате "Рамштайн", посвященное обороне Украины, состоится в Брюсселе 14 февраля. Других подробностей встречи пока не разглашают.

Предыдущая, 18-я встреча контактной группы состоялась в онлайн-формате и была посвящена долгосрочным потребностям Киева.

Ранее в Германии заявили, что не хотят помогать Украине больше, чем другие союзники и могут отказаться от поддержки.