Экс-командир "Айдара" Дикий заявил о вероятности "зачистки" села Космач в Ивано-Франковской области, где жители выступают против повальной мобилизации.

Об этом он заявил в эфире "Киев24".

По его словам, участников протестов нужно судить за госизмену. А если этого не сделают, то "армия решит проблему".

"Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев все больше, а потом гражданская власть разведет руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию", - сказал Дикий.

Напомним, в Ивано-Франковской области женщины перекрыли дорогу и избили мать с ребенком из-за рейдов ТЦК. Пострадавшая рассказывает, что ее обвинили в том, что она якобы "наводчица военкома", которая приехала "сдавать их мужей".

Позже в Ивано-Франковскую область приехал военком, женщины вышли на улицу в знак протеста против мобилизации. На кадрах толпа женщин окружила сотрудника ТЦК, не давая ему забрать в армию их мужчин. Судя по ролику, на стихийный протест вышли не меньше трех десятков женщин.

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