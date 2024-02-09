Жители села Космач Ивано-Франковской области, которые толпой избили женщину, заподозрив её в "наводке военкомов", подали на неё заявления о правонарушении.

Об этом в областном управлении полиции сообщили изданию "Громадське".

Правоохранители получили два обращения. В первом жительница села заявила, что избитая в посёлке женщина наехала ей на ногу своей машиной.

Второе заявление касается публикации пострадавшей видеозаписи инцидента: жители Космача считают, что этим она унизила их честь и достоинство.

Сообщается, что полиция эти обращения зарегистрировала и заявила, что уже начала выяснять обстоятельства события.

Напомним, после дикого случая с избиением женщины и её ребенка в Космач приехали сотрудники ТЦК, а местные женщины окружили одного из военкомов, препятствуя проведению мобилизационных действий.

"Позвоните президенту и скажите, что у нас война не объявлена!" - заявила одна из местных жительниц.

Перед этим появилось видео, как в Ивано-Франковске военкомы провели рейд возле гипермаркета Metro. Несколько человек в камуфляжной форме рассредоточились на парковке и у входа в гипермаркет и начали общаться с мужчинами.