Украина находится в тяжелейшем военном кризисе со времён битвы за Киев.

Такое мнение высказал заместитель главного редактора немецкого таблоида BILD Пауль Ронцхаймер.

После поездки на Донбасс журналист заявил, что ВСУ не хватает вооружения, солдат, технологий и надежной поддержки от США. По его словам, ухудшение настроений в Украине заметно уже при прохождении границы. Пограничники сказали ему по-английски: "Становится худо, не правда ли?"

"Неуверенность и разочарование в эти холодные зимние дни велики. Как репортёр в Украине я не видел такого настроения со времён полномасштабного вторжения в 2022 году. Вопрос в том, понятна ли вся эта драма в Вашингтоне, Берлине и Париже", - пишет Ронцхаймер.

Он отметил, что цель Зеленского - "отвоевать все захваченные Россией регионы". Но Валерий Залужный давно понял, что в сегодняшних условиях "она не может быть реализована, и об этом следует заявить публично".

"Поездка из Киева в Славянск на востоке Украины — словно путешествие в другую страну. В то время как киевляне могут снова наслаждаться жизнью в ресторанах, как минимум до комендантского часа с полуночи, в мрачном Донбассе никто не знает, какой город может пасть следующим. Год назад был бой за Бахмут, погибли десятки тысяч человек. Владимир Зеленский приказал своим солдатам любой ценой удерживать город, в котором раньше было сто тысяч человек. Следующая неделя, может быть, даже в следующие дни, может решить судьбу Бахмута. Выглядит не очень хорошо. Сегодня идут бои за Часов Яр", - пишет Ронцхаймер.

По его словам, преимущество на фронте сейчас у россиян, которые, несмотря на большие потери, продолжают продвигаться вперед "метр за метром".

О том, что ситуация на линии фронта "очень сложная", заявил и секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

В интервью португальскому агентству Lusa он сказал, что если Запад значительно не увеличит поставки оружия и боеприпасов, то положение станет еще сложнее.

Также Данилов отметил, что "любое ожидание явно влияет на ситуацию".

"Если я скажу, что у всех высокая мотивация, то это будет ложное утверждение", - заявил он.

Он призвал Запад активизировать поставки оружия.

"Украинские войска нуждаются в оружии, оружии и ещё раз в оружии", - сказал Данилов.

В конце января министр обороны ФРГ Борис Писториус назвал ситуацию на фронте в Украине тупиковой.

Между тем глава Министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западных политиков и журналистов перестать давать пессимистические оценки относительно перспектив Украины в войне.