Украинский художник Евгений Барабан рассказал, как обращаются с мобилизованными в Киеве.

Соответствующую информацию он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

7 февраля Барабан сообщил, что был мобилизован в ходе прохождения медкомиссии, несмотря на то, что ранее его признали негодным из-за ряда заболеваний (видимо, перепроходил её по ограниченной пригодности, как того требует новый закон).

Члены военно-врачебной комиссии объявили ему, что делают своё заключение на основании электронной базы eHealth, где не оказалось никаких данных о перенесении ранее Барабаном операций и наличии дефектов сердца. После чего Евгения "запихали в бус" и увезли из Соломенского ТЦК на распределительный пункт по улице Оросительная (вызов полиции не помог, так как наряд просто не пустили в ТЦК).

В распределительном пункте, по его словам, сотни человек содержатся в ужасающих условиях – без воды, еды и туалетной бумаги. При этом одну ночь мужчин продержали в неотапливаемом сыром подвале из-за продолжающейся воздушной тревоги.

На глазах Барабана с одним из мобилизованных трижды случился припадок эпилепсии – пришедший после третьего раза медик пытался доказать, что это алкоголизм. В распределительном пункте присутствовали наркоманы с ломкой и явные инвалиды.

Художник публикует видео с эпилептиком и с хромающим по плацу мужчиной, которого ведут в военный автобус.

В настоящее время все эти публикации со страниц Евгения удалены. Вместо них сегодня он написал сообщение, что "живой, здоровый и скоро выйду на связь".

Соломенский ТЦК эту ситуацию не комментировал.

Ранее работающий на оборонном производстве ветеран заявил, что в Украине полностью нарушена логика мобилизации.

Также мы публиковали заявление жительницы Одессы о том, что ТЦК мобилизовали полуслепого мужчину и отправили в штурмовики.