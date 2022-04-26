В ночь с 25 на 26 апреля американский Институт изучения войны опубликовал актуальную карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские войска возобновили наземные атаки против украинских защитников на "Азовстали" в Мариуполе, а также продолжали безуспешно наступать на юг от Изюма.

Так, по данным Института изучения войны, 25 апреля российские войска возобновили наземные атаки против украинских защитников на металлургическом заводе "Азовсталь" и продолжили массированные обстрелы, но не добились заметного продвижения.

Кроме того, сообщается, что силы РФ продолжали вести обстрел вдоль всей линии фронта в Донецкой и Луганской областях и не добились подтвержденных успехов в продолжающихся наземных атаках 25 апреля.

Также, по данным Института, 25 апреля российские войска продолжали безуспешно наступать на юг от Изюма в сторону Барвенково и Славянска.

"Эффективные украинские контратаки, вероятно, препятствуют возможности российских войск проводить даже тактические окружения, не говоря уже об оперативном окружении украинских войск на востоке Украины, которого российские войска, вероятно, намерены достичь", - сообщает Институт.

Кроме того, сообщается, что ограниченные украинские контратаки к северо-западу от Херсона за последние 48 часов, вероятно, сорвали подготовку российских наступательных действий и 23 апреля вынудили часть российских сил отступить к Чернобаевке.

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