Президент Армении Саркисян, который сегодня объявил о своей отставке, сам назвал её причины.

В своем заявлении Саркисян отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Саркисяна избрали президентом страны в марте 2018 года и пробыл на своем посту чуть более трех лет.

Согласно Конституции Армении, внеочередные выборы президента страны могут пройти не позднее чем через 35 дней после отставки.

После референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой;

Президента избирает парламент страны (Национальное собрание Армении) сроком на семь лет;

Одно и то же лицо можно избирать президентом Армении только один раз;

Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов. Положения Конституции Армении об отставке президента страны

Ситуацию с отставкой президента Армении комментирует Telegram канал Политика Страны.

Армения - парламентская республика. Реальной властью там обладает премьер Пашинян, а не президент. При этом некоторой властью президент все ж таки обладал и иногда использовал ее против премьера (например, в прошлом году не дал Пашиняну уволить бунтующий генералитет армии). На фоне укрепления власти Пашиняна после прошлогодних парламентских выборов оппозиционность президента уже мало на что могла повлиять. Поэтому он и решил уйти пока не случился какой-нибудь серьёзный конфликт с Пашиняном, чреватый последствиями для президента. Уход Сакрисяна означает ликвидацию последней оппозиции премьеру внутри государственной вертикали. Пашинян окончательно концентрирует власть в своих руках.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Армении Саркисян попал в больницу после перенесенного ковида, который вызвал проблемы с сердцем.

Мы также сообщали, что Генеральная прокуратура Армении открыла уголовное дело о сокрытии двойного гражданства Арменом Саркисяном, который в 2018 году стал президентом республики.