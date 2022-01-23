Президент Армении Саркисян, который сегодня объявил о своей отставке, сам назвал её причины.

В своем заявлении Саркисян отметил, что "президент не имеет необходимых инструментов, чтобы в нынешний сложный для страны и нации период повлиять на коренные процессы внутренней и внешней политики".

Саркисяна избрали президентом страны в марте 2018 года и пробыл на своем посту чуть более трех лет.

Согласно Конституции Армении, внеочередные выборы президента страны могут пройти не позднее чем через 35 дней после отставки.

  • После референдума в 2015 году Армения стала парламентской республикой;
  • Президента избирает парламент страны (Национальное собрание Армении) сроком на семь лет;
  • Одно и то же лицо можно избирать президентом Армении только один раз;
  • Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.Положения конституции Армении об отставке президента

    Положения Конституции Армении об отставке президента страны

Ситуацию с отставкой президента Армении комментирует Telegram канал Политика Страны. 

  1. Армения - парламентская республика. Реальной властью там обладает премьер Пашинян, а не президент.
  2. При этом некоторой властью президент все ж таки обладал и иногда использовал ее против премьера (например, в прошлом году не дал Пашиняну уволить бунтующий генералитет армии).
  3. На фоне укрепления власти Пашиняна после прошлогодних парламентских выборов оппозиционность президента уже мало на что могла повлиять. Поэтому он и решил уйти пока не случился какой-нибудь серьёзный конфликт с Пашиняном, чреватый последствиями для президента.
  4. Уход Сакрисяна означает ликвидацию последней оппозиции премьеру внутри государственной вертикали. Пашинян окончательно концентрирует власть в своих руках.

Ранее "Страна" сообщала, что президент Армении Саркисян попал в больницу после  перенесенного ковида, который вызвал проблемы с сердцем.

Мы также сообщали, что  Генеральная прокуратура Армении открыла уголовное дело о сокрытии двойного гражданства Арменом Саркисяном, который в 2018 году стал президентом республики.

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